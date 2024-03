Día de la Mujer: las frases más inspiradoras (de Virginia Wolf a Taylor Swift) para celebrarlo

"El feminismo es el movimiento más importante porque es básicamente otra palabra para la igualdad", ha asegurado Taylor Swift, que también nos ha señalado casos de desigualdad: "No me sentí apartada hasta que me he convertido en mujer. Tampoco me percaté hasta entonces de los dobles significados en los titulares, la forma en que las historias se cuentan o en que son percibidas las cosas".