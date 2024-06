Las demoledoras críticas al nuevo programa de Patricia Conde

Patricia Conde ha regresado a la televisión tras su amargo paso por al programa 'Masterchef' donde acusó a algunos de sus compañeros de drogarse: "En mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión, con catorce cámaras enfocándome, no haría algo así. Soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto".