5 compras maestras para aprovechar el ‘Cyber Monday’ en El Corte Inglés

Si has sobrevivido a la semana del ‘Black Friday’, también conocida como la más consumista del año, por la cantidad de ofertas increíbles que nos han bombardeado allá donde mirásemos. De hecho, podemos afirmar que, durante estos últimos días, es probable que nuestra tarjeta de crédito haya sufrido más que en cualquier otro momento del año. Ahora, llega una nueva jornada de rebajas, marcada por el ‘Cyber Monday’. Al igual que el famoso viernes negro, esta fecha la define la celebración de la festividad americana, Acción de Gracias, y tiene lugar el lunes inmediatamente posterior a esta. Eso sí, en este caso, la gran diferencia radica en que, durante este día, las ofertas sólo las encontrarás en las plataformas ‘online’ (de ahí el adjetivo ‘Cyber’). Sin embargo, pese a no llegar a las tiendas físicas, estos descuentos no tienen nada que envidiar a los que hemos visto durante los días anteriores, es más, en algunos casos, los precios llegan a bajarse aún más.