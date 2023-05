El truco que hará que nunca te arrepientas de una compra

Que levante la mano quien tenga en su armario prendas que no se ha puesto más de una vez o a las que, incluso, no ha llegado a quitarles ni la etiqueta. En muchas ocasiones, compramos por impulso, sin meditar sobre si esa nueva pieza, que va a colgar de nuestras perchas, es realmente perfecta para nosotras. Y es que, no hace falta que una prenda sea necesaria, podemos concedernos un capricho y comprarla simplemente porque nos apetece, pero sí que es importante valorar si ésta nos gusta realmente y, sobre todo, si se adapta a nuestro estilo. De esta forma, nos ahorraremos el tener que arrepentirnos posteriormente de haberla traído a casa.