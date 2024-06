Carmen Maura ('Tierra de mujeres'): "Yo ya hago y digo lo que me da la gana y la gente lo agradece"

Yo ya hago lo que me da la gana y digo lo que me da la gana. Tengo 78 años y cuando eres mayor, puedes decir lo que piensas. La gente, además, te agradece que lo hagas. Y como no tengo ninguna ambición especial porque ya he tenido papeles maravillosos y oportunidades divinas y me lo he pasado pipa (lo que me he divertido en este último rodaje no te lo puedes ni imaginar; mi personaje, además, es muy divertido), pues estoy tan tranquila. Eso sí, cuando me toca hablar con la prensa, me lo tomo muy en serio. Para mí ser actriz es un juego pero por otra parte me divierte mucho que ese juego también sea un negocio. Lo importante es que la gente vea ese trabajo.