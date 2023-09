El espectacular cambio físico de ‘Las chicas Gilmore’

A sus 56 años, y a pesar del bótox, la actriz sigue manteniendo la misma expresión dulce que le caracterizaba. Es cierto que el mayor triunfo de su carrera ha sido su papel como Lorelai, en 'Las chicas Gilmore', pero también hemos podido verla en proyectos como la familiar 'Parenthood', donde trabajó durante cinco años, o, más recientemente, en 'La extraordinaria playlist de Zoey' y en 'Somos los mejores: una nueva era'. Por otro lado, también ha hecho sus pinitos en el cine, apareciendo en películas como ‘Noviembre dulce’, ‘Bad Santa’ o ’¡Porque lo digo yo!’. Además, ha escrito el libro ‘Someday, Someday, Maybe’, donde contaba sus inicios como actriz y que fue todo un éxito en ventas, lo que le llevó a repetir la experiencia, en 2016, con ‘Talking as Fast as I Can: from Gilmore Girls to Gilmores Girls (and Everything in Between)’, donde contaba sus vivencias en el mundo del espectáculo a modo de memorias.