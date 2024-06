La autora de los Bridgerton se posiciona sobre Francesca, Michaela y el cambio radical de su historia en la serie

"Pero yo creía que si no mostraba lo profundamente que ella amaba a John, y lo profundamente que Michael, su primo, también lo amaba, entonces sus sentimientos de culpa por enamorarse el uno del otro tras la muerte de John no tendrían sentido. No quería limitarme a decirle al lector que le quería. Quería que el lector lo sintiera", explica Julia en un nuevo comunicado.