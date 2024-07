6 rincones ideales para viajar con tu pareja este verano

Esta ciudad, conocida por ser escenario de Game of Thrones, ya era una joya europea antes de que la descubrieran los americanos. Sus playas os enamorarán. Desprende magia por sus calles y el recorrido por su muralla os permitirá gozar de unas vistas increíbles de la ciudad croata, sus jardines y el Mar Adriático. No sufráis, este no será solo un viaje de playa y cenas a la luz de las velas porque Dubrovnik también tiene mucha vida nocturna.