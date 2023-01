3 estrategias para que este sea tu último Blue Monday.

Eso es lo que promulga Marie Kondo, la gurú del orden. La filosofía de esta japonesa se recopila en su best seller 'La magia del orden', donde asegura que algo tan aparentemente trivial tiene efectos transformadores en nuestro modo de pensar y en cómo enfocamos el futuro. “Básicamente, cuando organizas tu hogar también pones en orden tus asuntos y tu pasado. Como resultado, puedes ver con claridad lo que necesitas en tu vida y lo que no, lo que debes hacer y lo que no. Este proceso nos ayuda a identificar nuestros valores y reduce nuestras dudas y confusiones al tomar decisiones”.