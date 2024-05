¿Andé o anduve? ¿Indio o hindú? 15 palabras que siempre dudamos cómo se dicen o que solemos decir mal

En 2019, una lista de barbarismos elaborada por Rubio nos recordaba que hay palabras y expresiones que, por alguna razón, tienen una probabilidad muy alta de ser mal utilizadas. Así, encontramos vocablos como idiosincrasia (y no 'idiosincracia', que es incorrecto), beneficencia (y no 'beneficiencia') o vicisitud (atención, 'visicitud' está mal dicho), además de otros 22 términos que utilizábamos (y utilizamos) mal con bastante frecuencia como acérrimo (y no aférrimo), friegaplatos (no hay que decir fregaplatos) o trastornado, que algunos pronuncian como 'transtornado', con 'n'.