Decimos mal todas estas marcas (empezando por Nike): así se pronuncian en realidad

¿Llevas toda la vida hablando de zapatillas /Naik/ para hacer referencia a las deportivas Nike y, además, convencida de que lo haces bien porque tu pronunciación obedece los usos anglosajones habituales, con su pérdida de la 'e' final y la pronunciación de 'i' como 'ai', como ocurre en palabras como 'like' o 'bike'? Pues bien, lamentamos comunicarte que no es así. Lo curioso es que esta pronunciación, que es incorrecta, no solo es habitual en países como España, sino también entre los usuarios de países angloparlantes incluido Estados Unidos, lugar origen de la compañía. Así lo desvela un nuevo estudio que recoge el Daily Mail y que contiene una lista con las marcas que con más frecuencia pronunciamos mal.