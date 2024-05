Eurovisión 2024 comienza su final precedida por renuncias, una expulsión... y con abucheos a Israel

Una vez llegado el turno de la actuación de la representante de Israel, en el quinto puesto, se han podido oír varios abucheos y silbidos, mezclados con aplausos, a lo largo de toda la canción, que no parecían afectar a la artista en lo más mínimo (esta, incluso, ha sonreído al final y ha gritado un poderoso 'thank you' al final de su interpretación).