Por qué Países Bajos ha sido descalificado de Eurovisión 2024 (y qué ha respondido su delegación)

"En contra de acuerdos claramente establecidos, Joost fue filmado cuando acababa de bajar del escenario y tuvo que correr hacia la green room. En ese momento, Joost indicó en repetidas ocasiones que no quería ser filmado. Esto no fue respetado, lo que provocó un movimiento amenazador de Joost hacia la cámara. Joost no tocó a la reportera. Este incidente fue denunciado, seguido de una investigación por parte de la UER y la policía".