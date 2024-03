¡Sorpresa! Netflix anuncia la cuarta y última temporada de 'Valeria' con la que cerrará la saga de Elísabet Benavent

"Valeria está con Bruno, pero, ¿por qué no deja de pensar en Víctor? Valeria ha elegido no sufrir y Víctor ser sincero, ¿podrán ser amigos? Valeria titubea, calla, respira, siente...Valeria no sabe que su vida dará un giro en su próximo cumpleaños...Y desconoce que Lola, Nerea y Carmen buscan su propio final de cuento, ¿o no?". Así es como la autora resume la cuarta entrega de esta saga de la que las fanáticas que no hayan leído los libros quieren conocer ya el final.