Julianne Moore y Nicholas Galitzine: "Al cumplir 40, la gente te mira diferente"

Julianne More: Mary no tiene ningún control sobre su vida, no tiene autonomía, no tiene un lugar en la sociedad si no es por los hombres con los que está casada o por sus hijos varones. Por lo tanto, creo que su ambición está alimentada por el deseo de sobrevivir. Ella sería apartada y no tendría forma de mantenerse si no fuera por estas relaciones con otras personas. Y puede que ni ella sea consciente de todo esto pero está muy claro que siente que no tiene nada sin estas relaciones.