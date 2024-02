Salen a subasta las cartas de Carlos III, Lady Di y sus hijos al hombre que escandalizó a la sociedad británica

Jimmy Savile fue presentador de televisión y una personalidad de lo más mediática en Reino Unido, llegando a alcanzar gran popularidad en el país británico desde la década de 1960 hasta su muerte en 2011. Conocido por su trabajo en programas de variedades y de entretenimiento, como Jim'll Fix It y Top of the Pops, también fue famoso por su labor caritativa y su trabajo voluntario en hospitales.