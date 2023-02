Las cartas que Lady Di escribió durante su divorcio, a subasta

El contenido completo de los textos escritos por Diana de Gales no se ha desvelado aún, pero sí que se han podido leer algunas frases sueltas como "si hubiera sabido hace un año lo que experimentaría al pasar por este divorcio, nunca lo hubiera consentido. Está siendo feo y desesperado", mientras que en otras se quejaba de no poder tratar con sus amigos sus problemas al no disponer de teléfono móvil ya que "Es difícil hablar de temas personales pues mi línea está siendo grabada constantemente".