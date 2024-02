La muerte de un protagonista de la serie 'La Promesa' provoca un cataclismo en redes, ¿error o acierto? (Ojo, spoilers)

#LaPromesa Buenas tardes..🙏q no serán xq no se como tengo valor d ver la serie después del mal trago y el disgusto x lo d ntro Feli😭lo único q me impulsa a verla es x lo q puede acarrear lo q paso,venganzas..verdades q salgan d 1 vez a la luz..o eso espero pic.twitter.com/mmnbArXiNb