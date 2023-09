Carmen Machi: "Los actores trabajamos de 12 a 14 horas diarias, eso quita el glamour"

Las cifras de desempleo en la interpretación en España, que indican que el 51,6% de las actrices están desocupadas, no hablan de ella: Carmen Machi (Madrid, 1963), que ha sido una insigne Harriet en la función teatral 'La tortuga de Darwin', que nos robó el corazón con la serie 'Aída' y nos hizo reír recientemente con 'Amor de madre' empalma proyecto tras proyecto (solo el año pasado, participó en media docena de largometrajes y una serie). El último, que se estrena el 22 de septiembre, es 'La voz del sol', la ópera prima de Carol Polakoff en torno a una pareja española que vive exiliada en Francia durante la dictadura franquista y en la que Carmen Machi (Premio Goya 2014) se reencuentra con otro actor brillante, actor Karra Elejalde, con quien siempre saltan chispas.

/ Tamara Arranz

Hablamos con ella de trabajo, felicidad, pasiones ("Yo soy actriz de teatro, nunca pensé en hacer cine y televisión", confiesa) o de cómo se vive la vida trabajando de 12 a 14 horas diarias en tiempos de rodaje.

Mira la entrevista a Carmen Machi:

¿Has conseguido convertirte en el tipo de actriz que deseabas en tus inicios?

Me parece que soy muy parecida, por no decir la misma, a la que era cuando empecé con 17 años. Y tengo el mismo propósito de entonces que es hacer y disfrutar. Y con el mínimo esfuerzo posible porque, si no, esto cansa mucho.

¿Cuánto hay que pelear para alcanzarlo?

No he tenido que pelearme, he tenido mucha suerte siempre. He tenido un camino que me han facilitado, por suerte o por estar en el momento concreto en el que tienes que estar. No ha sido tortuoso.

Empezaste en el teatro…

Por mi cabeza nunca se pasó hacer algo de audiovisual. Yo soy actriz de teatro, comencé ahí muy joven y era lo que creía que iba a hacer toda la vida. Quería irme a Londres a estudiar teatro que, ese sí, era mi gran objetivo, y no lo hice porque pasaron otras cosas por el camino que tenían que ver con el oficio, pero lo que ha venido después [el cine, la televisión…] no ha sido buscado, ha surgido. No he hecho castings ni lo he perseguido.

¿Algunas de esos proyectos han marcado tu trayectoria?

He hecho teatro dramático y comedia; cine comercial y de autor, televisión… pero ha habido proyectos puntuales que han marcado mi carrera mogollón: en el teatro, 'La tortuga de Darwin'; en televisión, evidentemente, '7 vidas' y en cine, curiosamente, he hecho la película más taquillera del cine español: 'Ocho apellidos vascos'. Esto último no es que cambiara mi vida pero es un dato curioso.

/ Tamara Arranz

'La voz del sol' ha vuelto a unirte a Karra Elejalde. Trabajar con gente que ya conoces ¿rebaja el estrés de lo que es un nuevo trabajo?

Cambiar de compañeros en cada proyecto no causa estrés, forma parte de este oficio y es muy gratificante que entre gente nueva a tu vida y tú en la de ellos. Porque en este oficio pasamos mucho rato juntos y trabajamos con emociones, y es muy importante estar en sintonía. Lo que pasa es que todos nos conocemos, coincides continuamente con compañeros con los que has trabajado ya. En el caso de Karra, aparte, es muy amigo, nos conocemos antes de hacer 'Ocho apellidos vascos' y hemos hecho varias pelis juntos, la relación la mantenemos aunque no estemos trabajando. En general en esta profesión somos muy amigos pero de verdad, porque lo que has pasado juntos es muy intenso y durante muchas horas y días y meses, y eso te genera una relación para siempre.

En 'La voz del sol' hay culpa y perdón. ¿Por que parece que siempre esperamos al último momento para disculparnos?

Cada uno somos un mundo pero las circunstancias de la vida aceleran el proceso. En el caso de esta película hay una circunstancia importante que hace cambiar el valor que le das al tiempo de tu vida y entonces relativizas y pones en primer lugar lo realmente valioso. Todo tiene un proceso: los enfados, las huidas, las separaciones... y cada uno marca su duelo en función de cómo te vaya la vida. Cuando eres muy feliz, perdonas con mucha más facilidad; cuando estás más amargado o más insatisfecho, eres más rencoroso. Pero cuando estás bien, todo está bien.

/ Tamara Arranz

¿Cuál es tu relación con la felicidad?

La felicidad es una cosa muy rara. La felicidad es un estado provocado por uno mismo y se alcanza sobre todo cuando empiezas a despejar y a eliminar las cosas tóxicas que te rodean que no necesitas, que producen infelicidad, y te quedas con la esencia. Y luego la vida va pasando... Mis padres son muy mayores; esto antes era algo que no tenía presente y ahora lo tengo presente continuamente. Esto no es que te reste felicidad porque ellos están divinos, estupendos, pero tienes otra preocupación. Yo no tengo hijos, me imagino que es otra de las razones por las que no he tenido: me alegro porque es una preocupación importante. Bueno, me alegro... quiero decir que cuando quieres a alguien, estás pendiente de él y estás más inquieto. Por otra parte, nuestro trabajo es muy gozoso y te produce muchos episodios de felicidad.

Tus papeles más populares son de gente corriente, como en 'La voz del sol'. ¿Qué tiene tu vida de corriente?

Todo. Mi vida es una vida normal y corriente. Yo hago lo mismo que haces tú y todas las mujeres, la única diferencia es que en mi trabajo tal vez más horas; los actores trabajamos entre 12 y 14 horas diarias y esto ya le quita el glamour. Cada día me levanto, me ducho, desayuno, me voy a trabajar, vuelvo, descanso, vivo, intento hacer las cosas que me gustan que es ir al cine, teatro, viajar, dormir, comer... Esto diría que es la vida de un ser humano normal. Los actores no estamos pintados de una pátina que nos hace distintos, para nada, esos son los ojos con los que nos miran . Estamos más expuestos, eso sí: lo que uno dice, adquiere una dimensión absurda porque que lo diga yo a otra persona debería tener la misma importancia.

/ Tamara Arranz

¿Por qué lugar puede Carmen Machi pasear sin que la paren?

Por ninguna [risas]. No, es broma. Es verdad que llevo la cara de una persona conocida y.. sí, me conocen bastante, pero está incorporado. No es un problema.

¿La profesión de actor o actriz es un gran refugio de tímidos?

No es que sea un refugio, sino que por regla general el 99,99 % de los actores somos tímidos y supongo que el interpretar las emociones ajenas te da una sensación de libertad muy grande. Cuando interpretas estás en una zona de confort porque no eres tú.

Vives en Malasaña (Madrid) ¿Qué falta y qué sobra en tu barrio?