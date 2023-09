¡Por fin! Esta es la novedad del iPhone 15 que llevábamos tanto esperando

La petición de que todos los móviles incorporaran puerto de carga USB de tipo C, el considerado estandar, había sido una intención de la Unión Europea desde hace tiempo pero no fue hasta el pasado mes de octubre cuando el Parlamento Europeo aprobó la directiva que obliga a que todos teléfonos, tabletas y cámaras digitales que se vendan en la UE a partir del 28 de diciembre de 2024 tengan puerto USB tipo C como cargador universal.