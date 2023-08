¿Tendrá que ir la infanta Sofía a la Academia Militar de Zaragoza como su hermana Leonor?

La princesa de Asturias se enfrenta a tres años de estrictas normas en esta institución y después estudiará una carrera universitaria, aunque por ahora se desconoce cuál. Con esta situación, surge la pregunta de si su hermana menor, Sofía, de 16 años, tendrá que hacer también el servicio militar. Un hecho que, de ser así, sería histórico en la Corona española (aunque no para el resto de Europa: el ejemplo más cercano lo tenemos en Inglaterra, ya que el príncipe Harry tuvo la misma formación militar que Guillermo, el heredero). Sin embargo, sus servicios militares, al igual que la del entonces príncipe Felipe, no tuvieron la misma repercusión que la de Leonor. Además, el ahora Rey de España no acudió acompañado de sus padres ni de sus hermanas.