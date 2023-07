Ocho pioneras de la música y la literatura que deberías escuchar y leer al menos una vez en la vida

"La vida con Serge se ha vuelto insoportable. Sus borracheras, su egoísmo, y yo su marioneta. Y aquí estoy ahora: he herido a Serge hasta tal punto que creo que la vida no volverá a ser igual, y Jacques, que también quiere estar en mi vida, triste. Y yo amada por los dos, que me tienen como a un sujetalibros, si quitas otro te resbalas, si quitas los dos, te caes", llega a comentar en sus últimas páginas. Es, quizá, la mejor definición del final de las historias idealizadas... y todas hemos tenido una.