12 libros de música que los Reyes Magos deberían tener en cuenta si eres una auténtica melómana

Ese podría ser el propósito del periodista Fernando Navarro en 'Todo lo que importa sucede en las canciones' (Pepitas de calabaza, 2022), que introduce al lector en una novela a medio camino entre la biografía y la ficción, con episodios tan personales como generales. En sus páginas no faltan artistas como Patti Smith, Bob Dylan, Warren Zecon, Aretha Franklin, Elvis Presley o The Beach Boys e innumerables referencias de canciones. Para coger el libro y un lápiz después de pulsar el 'play' del tocadiscos.

Pensar en Sex Pistols es recordar, irremediablemente, la figura del que fuera su bajista (con truco), Sid Vicious . Si bien el vocalista de esta formación, John Lydon, ya se había animado a escribir sus memorias (entre ellas, 'La ira es energía'), ahora quien lo hace es su guitarrista y fundador original de la que fuera Kutie Jones and his Sex Pistols antes de convertirse en el grupo punk por antonomasia.

Escrito en primera persona, el ejemplar incluye tanto la historia de la propia artista, que ha volado literalmente la Nochevieja en su país natal junto a Miley Cyrus y que comenzó a escribir sus propias canciones con tan solo cinco años, hasta las letras de las canciones o la intrahistoria de algunas de las más populares. Entre ellas, 'Jolene' , versionada por la cantante de 'Wrecking Ball' y The White Stripes, o 'I Will Always Love You' . Sí, esa que casi todo el mundo se piensa que salió del puño y letra de Whitney Houston.

El glamour del jazz se desvanece por momentos con biografías como la de este contrabajista, que ha reeditado Libros del Kultrum en un volumen que incluye tres textos inéditos en los que el artista se despieza como si no fuera una estrella. Con esto me refiero a que no se trata de un libro en el que se cuente qué hizo en qué año y cómo logró publicarlo, sino más bien la biografía de un personaje inédito que desentraña con desparpajo todo lo que sucedía de puertas para adentro.

Antes de nada, conviene mencionar que estas memorias no son aptas para lectores aprensivos. En ellas se suceden continuos episodios en los que el cantante de formaciones como Screaming Trees reconoce su adicción a la cocaína y la heroína. Era tal que, incluso, llega a reconocer que no se dejó vena sin pinchar. En ese abismo llegó a estar muchas veces acompañado por Kurt Cobain, por lo que este libro sirve también como referencia para acercarse a este otro músico más allá de sus 'Diarios' y biografías póstumas.

Frank Sinatra es un hombre tan popular como enigmático. Si bien se han escrito más de un centenar de libros sobre este 'crooner', este quizá sea el más realista de todas las leyendas que rodean al cantante de 'My Way'. Para homenajear a este "hombre nocturno", el autor recuerda algunas de las conversaciones que mantuvo con el artista en la última década de su vida, en las que no faltaban recuerdos ni Jack Daniel's con mucho hielo.

'You Are Beautiful & You Are Alone', de Jennifer Otter Bickerdike