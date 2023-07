Libros para pasar el día en la piscina o en la playa

Si te gustó 'No me acuerdo de nada' (Libros del asteroide, 2022), no puede faltar en tu sesión de lectura 'No me gusta mi cuello', un compendio de nuevas historias de esta famosa guionista (suyos son los guiones de 'Cuando Harry encontró a Sally' y 'Algo para recordar') centradas, principalmente, en cómo se refleja el paso de los años en su aspecto. No hay nada mejor que un poco de sarcasmo y humor negro para afrontar le edad, como os podréis imaginar.