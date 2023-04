Ya hay tráiler del 'western' de Almodóvar, 'Extraña forma de vida'

'Extraña forma de vida' ya está lista. La ficción, que cuenta en su elenco con figuras de la talla de Pedro Pascal ('Narcos', 'The Mandalorian', 'The last of us') o Ethan Hawke ('Reality bites', 'Boyhood') , se presentará en el Festival de Cannes y está previsto que llegue a las salas de cine españolas el 26 de mayo.