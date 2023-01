¿Será Dua Lipa la próxima 'chica Almodóvar'?

Aunque no hemos visto que la cantante haya visitado ningún lugar típico de la capital, y ha sido gracias a su fotos que nos hemos enterado de que ha visitado nuestro país, en esta recopilación de instantáneas también nos han llamado la atención sus fantásticos looks. Para este viaje exprés, Dua Lipa ha lucido dos looks infalibles y llenos de tendencias. El primero de ellos, formado por una blazer 'oversize', pantalón de traje y camisa, ha conseguido conquistarnos no solo gracias a las prendas sino también a los salones destalonados de cristales que son toda una fantasía.