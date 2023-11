Victoria Beckham confiesa haber sido víctima de bullying

No es esta la primera vez que Victoria Beckham desvela el bullying que sufrió cuando era pequeña. En el 2014 ya lo hizo en la publicación Allure, donde contó que fue a una escuela pública en la que no fue bien tratada. "Era diferente a los demás niños en la escuela. Realmente no se lo deseo a ningún niño, porque fue horrible”, contó.