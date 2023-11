¿Quién es Tom Ackerley, el discreto y atractivo marido de Margot Robbie?

Aunque no se conocen demasiados detalles, Margot Robbie ha contado en alguna ocasión cómo fueron los inicios de su relación con Tom Ackerley. Como no podía ser de otra manera, se conocieron en un plató de rodaje y ahí surgió el amor. Él era el tercer asistente de dirección en la película 'Suite francesa' (2014) y ella era uno de los personajes secundarios de la trama. "Estaba soltera y la idea de tener una relación me daba ganas de vomitar. Con Tom fuimos amigos por mucho tiempo y siempre estuve enamorada de él. Pensaba, 'nunca me querrá', pero un día dije: 'No seas estúpida, dile que te gusta'", explicó la actriz en una entrevista en 2016. El resto es historia, a pesar de que intentaron mantener en secreto su relación y simular que se trataba de una simple amistad.