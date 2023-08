La escena de 'Barbie' que Greta Gerwig se negó a cortar a pesar de las presiones: "Es el corazón de la película"

En la entrevista, Gerwig explica que durante los encuentros que mantuvo con los productores e inversores se barajó la posibilidad de eliminar una escena que, en palabras de los responsables de Mattel, no era relevante. "Me encanta esa escena. La mujer mayor que aparece en el banco es nuestra diseñadora de vestuario Ann Roth, una leyenda. En cierto modo, es un callejón sin salida y parece que no conduce a ninguna parte. Por eso, en los primeros cortes, revisando la película, se sugirió que la cortase y que aún así la historia seguiría siendo la misma. Pero no. Si la cortaba algo dentro de mí sabía que no habría conseguido transmitir lo que quería, no sabría de qué trata la cinta. Así es como lo vi. Para mí es el corazón de la película. La forma en que Margot interpreta ese momento es tan gentil y natural es espectacular. Por supuesto, hay elementos más escandalosos en la película en los que la gente ha comentado cómo Mattel me ha dejado hacer esto o cómo Warner Bros lo ha permitido", confiesa la realizadora, orgullosa.