Taylor Swift se sincera como nunca y habla de los rumores sobre su bisexualidad

«¿Las voces que habían comenzado a avergonzarme por tener citas como una mujer adulta normal? Quería silenciarlas. En los años anteriores, me había convertido en un objetivo de ‘slut shaming’, cuya intensidad y ejecución serían criticadas y denunciadas hoy en día. Las bromas sobre la cantidad de novios que tenía. El menosprecio a mis letras, como si fueran un acto depredador de una psicópata que estaba loca por los chicos. Los medios alimentaron esta narrativa. Tenía que detenerlo porque me estaba empezando a afectar», explica. Además, cuenta cómo, para ella, era imposible estar cerca de, prácticamente, cualquier chico: «Tuve claro que, para mí, no existían las citas casuales o, incluso, ni siquiera tener un amigo con el que pasar el rato. Si me dejaba ver con un hombre, se asumía que me acostaba con él, así que, juré no salir con chicos, tener citas, coquetear o cualquier cosa que pudiera usarse contra mí, por una cultura que afirmaba creer en la libertad de la mujer pero que, constantemente, me trató con los duros códigos morales de la época victoriana. Siendo una optimista consumada, asumí que podía arreglar esto si, simplemente, cambiaba mi comportamiento».