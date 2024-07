Esta es la sorprendente relación entre Jennifer Garner y Jennifer Lopez en mitad de los problemas con Ben Affleck

Una fuente dijo al medio Us Weekly que Jennifer Garner ha "sido muy amigable" con Jennifer Lopez. "Ella ha sido útil para JLo y se han relacionado entre sí. Jennifer (Garner) ha sido una persona sorprendente para hablar con JLo", dijo el informante.También afirmaron que Garner fue extremadamente acogedora con la cantante. "Le abrió su casa y su vida a J.Lo porque había dejado atrás el pasado, pero, al final, no es su circo, ni sus monos y ella ya no hace de consejera matrimonial de su exmarido y su esposa".