El sorprendente (y valioso) regalo de Cristiano a Georgina por su 30 cumpleaños

Aunque ya sabemos que esto es un viaje de chicas, a muchos de los seguidores de la influencer les ha llamado la atención el hecho de que su pareja no haya asistido, o que ella haya decidido celebrar esta fecha tan especial en un viaje al que él no podía asistir. Sin embargo, el futbolista quiso mandarle un ramo de flores a su chica y participar en la celebración a través de una videollamada, no solo para estar de alguna manera presente, sino también para evitar los rumores de crisis en la pareja que esta ausencia podría desatar.