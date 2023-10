La sorprendente foto de la infanta Elena junto a un actor y que nadie se esperaba

No podemos dejar pasar que la infanta Elena siempre ha mostrado su firme compromiso con la cultura española y en más de una ocasión ha sido vista visitando teatros, plazas de toros o cines para apostar por productos “made in Spain”. De hecho, este verano no se perdió el estreno de la película “Campeonex” e incluso posó ante el photocall junto a parte del elenco.