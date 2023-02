Selena Gomez, al natural: luce su pelo rizado y el rostro sin maquillaje

"Estoy un poco grande porque he disfrutado mucho estas fiestas, ¿a que sí?", le preguntó a su hermana pequeña, Gracie Elliot, en un vídeo que fue viral en TikTok. Si bien no era en absoluto necesario que se justificase por su aspecto, es muy probable que la protagonista de 'Spring Breakers' se sintiera mejor después de dar carpetazo a este tipo de críticas sin fundamento. Lo mismo debió sentir en verano del año pasado cuando subió otro vídeo en el que doblaba una frase que se nos quedó grabadas y va en la misma línea que el otro comentario: "¡Mete barriga! No voy a esconder nada. Las barrigas reales están volviendo a ser tendencia, ¿vale?", añadió, generando una oleada de aplausos que aún hoy resuenan.