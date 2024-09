Selena Gomez habla por primera vez de sus problemas para ser madre y de sus planes para poder serlo

Eso sí, en la charla, la artista dice que, aunque no pueda tener sus propios hijos, se convertirá en madre en el futuro. "No es necesariamente del modo en el que me lo había imaginado. Pensé que pasaría del mismo modo que le pasa a cualquiera. Pero ya estoy en un punto mucho mejor con todo eso. Veo como una bendición que haya gente maravillosa que se preste a hacer subrogación o adopción, y ambas son enormes posibilidades para mí. Me hace estar realmente agradecida por las salidas que hay para la gente que se muere por ser madre. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese camino, porque será un poco distinto. Pero al fin y al cabo, no me importa. Será mío, será mi hijo", explicó la protagonista de 'Solo asesinatos en el edificio'.