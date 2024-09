Tendremos Selena Gomez para rato: ¡su serie confirma nueva temporada!

Recientemente, la también cantante admitió que le encanta la "evolución" que ha tenido su personaje desde que comenzó la serie en 2021. Así lo dijo a 'Extra': "Creo que Mabel ha estado en una evolución constante a lo largo de la serie, tratando de encontrar un hogar, tratando de encontrar su lugar. Al mismo tiempo, sabiendo lo que quiere hacer. Sinceramente, me encanta poder interpretar a un personaje que he moldeado hasta convertirlo en aquello con lo que me siento cómoda. Me alegro de que sea bien recibido".