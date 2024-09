Selena Gomez vuelve a la música en su nueva película: "Fue realmente terapéutico"

La exchica Disney, que da vida a Mabel Mora en la serie, declaró a The Hollywood Reporter: "Mi momento favorito fue ver a Meryl cantar en el escenario. Fue escalofriante, y ella lo hacía 'acappella', en directo cada vez, y yo lloraba. Yo no estaba en la escena, pero estaba allí sentada entre el público, y me emocioné por completo y se me salieron las lágrimas. La forma en que se entrega a su oficio en todos los sentidos es extraordinaria. Fue precioso".