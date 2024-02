Sarah Ferguson habla de su experiencia personal con el cáncer: "No te saltes ni pospongas tus chequeos de salud"

Ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram con el siguiente texto a modo de reflexión: "Me gustaría pediros a todos que cumpláis con vuestros chequeos de salud. Estoy decidida a hacer todo lo que está en mi mano para ayudar a concienciar a la gente compartiendo mi experiencia. Me diagnosticaron cáncer de mama en 2023 y melanoma, una forma agresiva de cáncer de piel, este año, y de no haber sido por la diligencia y el ciudado de mis médicos, mi situación podría haber sido mucho peor".