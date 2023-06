Sarah Ferguson, operada de urgencia de un cáncer de mama

En dicho comunicado, Sarah Ferguson también ha querido dejar claro la importancia de realizarse revisiones periódicas ya que su cáncer de mama no presentaba síntomas. La prueba de que Sarah Ferguson se encontraba estupendamente antes del diagnóstico es que, antes de someterse a la operación, el lunes por la mañana, había estado grabando un episodio de su podcast 'Tea Talks with the Duchess and Sarah' y ya se ha anunciado que será la propia Ferguson la que hable de su cáncer de mama hoy mismo en una nueva entrega.