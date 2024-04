Salma Hayek presume de cuerpazo en bikini a los 57: está espectacular

Tiene más de 28 millones de seguidores en Instagram y, al contrario de lo que podría pensarse de cualquier estrella de Hollywood, en el ‘feed’ de la red social de Salma Hayek no todas las fotos son perfectas y están llenas de ‘glamour’. La actriz es un ejemplo de que posible ser natural y, al mismo tiempo, una de las ‘celebrities’ más famosas del planeta. Por eso, son muchas las veces en las que vemos en su faceta más espontánea y divertida, casi siempre en compañía de los suyos. Algo así ha ocurrido hace tan solo unos días, cuando la intérprete de ‘El gran golpe’, compartía un momento de lo más gracioso, mientras daba un paseo en barco y trataba de conseguir la foto perfecta: «Cuando tu familia no te deja tomar una selfie en bikini en paz», afirmaba, ya que, mientras ella intentaba posar, la mojaban intencionadamente para evitarlo. Aún así y pese al tono jocoso de las imágenes, todas ellas dejan clara una cosa: la artista está espectacular. A sus 57 años puede presumir de tener un ‘cuerpazo’ envidiable, tonificado y saludable. Y es que la actriz siempre ha sido una gran defensora de la naturalidad en las redes y la hemos podido ver, incluso, recién levantada y sin maquillaje, pero, esta vez, esa sencillez y cercanía que la caracterizan nos deja ver su esbelta figura. Está claro que parece que por ella no pasan los años y cada uno de sus posados son dignos de ser mencionados.