Salma Hayek muestra su marcado abdomen e incendia las redes con este impresionante posado

Durante el verano las caras conocidas y celebrities no dejan de darnos lecciones y sorprendernos con posados que, como no podía ser de otra manera, incendian las redes. Posados que también motivan a querer empezar una vida más saludable y plena, con ese espíritu de superación y mucha fuerza de voluntad para retomar el deporte y seguir una alimentación saludable. ¿El último posado? El de Salma Hayek que a un día de cumplir 57 años luce un look playero y muestra sus increíbles abdominales.