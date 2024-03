Ryan Gosling no gana, pero arrasa en los Premios Oscar 2024: su actuación de Ken fue el mejor momento de la noche

Como decíamos, 'I´m Just Ken' estaba nominada a Mejor Canción Original junto a 'What Was I Made For?' (el tema que finalmente se ha llevado el galardón), pero no era el único premio al que optaba la película 'Barbie'. También se postulaba a las distinciones de Mejor Película, Mejor Actor y Atriz de Reparto con Ryan Gosling y America Ferrera respectivamente, Mejor Guion Adaptado, Mejor Diseño de Producción y Mejor Vestuario. Finalmente solo se ha llevado el mencionado Oscar a Mejor Canción Original.