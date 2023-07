Rihanna incendia Instagram con este posado en ropa interior y luciendo embarazo

A Rihanna, como a otras muchas famosas, no le gusta hablar demasiado de su vida privada, especialmente cuando hay niños de por medio. Por eso, en una entrevista que concedió a una conocida revista británica, la cantante aprovechó para contar detalles que hasta ahora nunca había desvelado sobre lo que, para ella, significa la maternidad. "Dios mío, es legendario", dijo sobre su montaña rusa durante los primeros meses como madre. "Lo es todo. Realmente no recuerdas la vida anterior, es lo más loco que hay", continúa. "Literalmente intentas recordarla -y hay fotos de mi vida anterior-, pero el sentimiento, los deseos, las cosas que te gustan, todo, simplemente no te identificas con ello porque ni siquiera te permites mentalmente llegar tan lejos, porque… Porque no importa".