La revelación de Nicole Kidman sobre su matrimonio con Tom Cruise que hace pensar que no fue un camino de rosas

Añadió: "Fue la escena en la que Tom y yo empezamos fumando un porro en la cama y yo me río y digo el largo monólogo. Nos llevó muchas semanas. Gran parte fue ensayar en el dormitorio y que a él no le gustara lo que habíamos hecho. Así que acabamos rehaciéndola, construyéndola sobre la marcha. No había necesidad de apresurarse. Stanley nunca se pasaría del presupuesto. Lo que compraba era tiempo. Tom y yo empezamos a trabajar con Stanley en su casa, y ni siquiera fuimos a los sets de Pinewood (Estudios). Pasaron seis, ocho semanas, y nos preguntábamos: '¿Vamos a empezar alguna vez? Y simplemente no arrancábamos. Nos sentíamos cómodos el uno con el otro, lo bastante cómodos como para lanzar ideas. Para esa escena, improvisamos el principio durante los ensayos".