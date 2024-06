El motivo por el que Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, se ha quitado el apellido de su padre

En el panfleto que se repartió a los asistente al acto, que incluía el nombre de todos los graduados, ella aparece mencionada como Suri Noelle, lo cual viene a confirmar que no utiliza el famoso apellido de su padre que sí llevan sus dos hermanastros mayores: Isabell y Connor, los hijos que el protagonista de 'Misión: Imposible' adoptó junto a su ex Nicole Kidman mientras aún estaban casados. Isabell y Connor, que ya son adultos, sí mantienen relación con su padre, aunque no tanta con su madre, y los rumores afirman que se debe a que ellos pertenecen a la iglesia de la Cienciología que Nicole nunca ha visto con buenos ojos.