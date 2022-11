¿Qué son los nepo babies y por qué modelos como Vittoria Ceretti les acusan de privilegiados y enchufados?

Y para apuntalar esta idea Lily Rose continúa declarando que no quiere verse inmersa en esta amalgama de hijas de papá a las que todo les viene dado: ella quiere que se la considere una persona “hecha a sí misma”. La misma idea que recalca con cualquiera de los otros muchos casos que puedan producirse en el resto de campos profesionales. ““Simplemente no tiene ningún sentido. Si la madre o el padre de alguien es médico, y luego el niño se convierte en médico, no vas a decir: 'Bueno, solo eres médico porque tu padre es médico'. Es como, 'No, yo fui a la escuela de medicina y estudié’”, agrega.