Margot Robbie revela que casi abandona el cine tras 'El lobo de Wall Street'

"Algo estaba sucediendo en aquellos primeros momentos y todo fue bastante horrible. Recuerdo decirle a mi madre: ‘No creo que quiera dedicarme a esto’. Y ella se me quedó mirando, imperturbable, y me respondió: ‘Cariño, creo que es demasiado tarde como para no hacerlo’. Ahí fue cuando me di cuenta de que la única manera de proceder era seguir adelante", ha contado, aclarando que ahora sabe muy bien cómo esquivar a los paparazzi y evitar a quien trata de interponerse en su camino.