¿Por qué relacionan al cantante Víctor Elías con la reina Letizia? Esto es lo que pasa

En este mismo evento, al ser preguntada por si la reina Letizia acudiría a su enlace con Elías, Ana Guerra respondió: "Ay, pues no lo sé tendrá que decidirlo ella", dijo. "No, no la he conocido aún, ni tampoco tenemos un grupo familiar de WhatsApp. Una vez pinché a Víctor y la sangre era roja, no azul”, explicó con humor la cantante. "Me gustaría conocerla porque pertenece al núcleo de Víctor, pero no porque tenga un fanatismo con la Casa Real. No me declaro ni republicana ni monárquica", puntualizó entonces.