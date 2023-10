Ana Guerra se sincera como nunca y explica su distanciamiento de Aitana

La cantante de 'Ni la hora' o 'Si me quisieras' se ha pronunciado sobre su verdadera relación con la artista catalana. Durante su participación en 'Operación Triunfo', la amistad y la complicidad entre las dos era más que evidente, hasta el punto de que se volvieron inseparables. Sin embargo, las cosas, a día de hoy, han cambiado bastante. "Hace dos días vi a Aitana y estuve con ella y me la comía a besos pero yo no hablo con Aitana", respondió tajante Ana Guerra. Una respuesta que ella misma quiso matizar cuando Ibai le preguntó si el motivo del distanciamiento eran las agendas de ambas: "Claro y porque se nos ha separado la vida de una forma natural, como se te separa a ti que piensas que a lo mejor una persona va a formar parte de tu vida siempre y no es así".