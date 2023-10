Así es el regreso de Amber Heard al cine, junto a Eduardo Noriega

No es la primera vez que la actriz se enfrenta al género de terror, de hecho, en el año 2010 la vimos protagonizar ‘The Ward’, un ‘film’ que dirigió el creador de la saga ‘Halloween’, todo un experto en el tema. Por lo que no tenemos dudas de que Heard se habrá desenvuelto a la perfección con la trama de ‘In The Fire’. En Estados Unidos se ha estrenado este mismo viernes, así que habrá que esperar a ver los resultados de la taquilla. Eso sí, si quieres verla en el cine, tendrás que tener paciencia pues, de momento, no sabemos cuándo llegará a nuestro país, así que, todo apunta a que tendremos que esperar a que esté disponible en las plataformas de ‘streaming’.